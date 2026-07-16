Англия снова вылетела в шаге от финала: что пошло не так и почему Аргентина оказалась сильнее

То, что произошло накануне между Аргентиной и Англией, точно войдет в спортивную историю. На 80-й минуте встречи в рамках полуфинала Чемпионата мира по футболу 2026 года казалось, что англичане обеспечили себе билет в финал, но Аргентина, как и в матче с Египтом, сделала что-то невозможное: за последние 20 минут они так вошли во вкус, что забили сразу два мяча. В чем ошиблась Англия, что ждет зрителей в финале и кто теперь получит «Золотой мяч» лучшего бомбардира турнира — в материале 360.ru.

Что пошло не так у Англии? С первых минут англичане жестко прессинговали аргентинцев: первые 20 минут прошли на стороне действующих чемпионов мира. Ожидаемо, после многочисленных атак им удалось забить — неожиданно проявил себя Энтони Гордон, у которого это первый гол за турнир, а голевую передачу сделал опытный Морган Роджерс. После этого владение мячом можно считать примерно одинаковым: жесткая игра, фолы, желтые карточки, прессинг англичан и напор аргентинцев, которым хотелось поскорее сравнять счет. Однако лишь на 85-й минуте чемпионы мира смогли ответить Англии: после череды неудачных попыток пробить из штрафной зоны Месси неожиданно отдал пас Энцо Фернандесу, который, казалось, так и ждал мяч и вогнал его в ворота соперников дальним ударом. Да, англичане оборонялись, как львы, но аргентинцы оказались хитрее. Не успев отойти от первого гола, английский вратарь Джордан Пикфорд пропустил удар головой от Лаутаро Мартинеса, который получил мяч от капитана своей команды. Вся трагичность этого гола состояла в том, что он случился в добавленное время, а попыток на разогрев и атаки у Джуда Беллингема или Гарри Кейна просто не осталось.

Фото: Richard Callis/Keystone Press Agency/ Гарри Кейн / www.globallookpress.com

Что за чудо совершили аргентинцы? Они повторили ту же тактику, что и в игре с Египтом, когда из счета 0:2 в пользу соперника они забили три мяча? Футбольный эксперт Анатолий Горсков в разговоре с 360.ru в этом засомневался. «С одной стороны, Аргентина действительно повторила тактику. Ведь с Египтом они отыгрались уже после 80-й минуты, когда в них уже никто не верил. Другое дело, кому охота давать сопернику фору, повторяя свою тактику? Ни одна команда так играть не будет», — отметил собеседник 360.ru. Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони переиграл тренера сборной Англии Томаса Тухеля примерно на 70-й минуте, считает Горсков. Кроме того, у англичан закончились силы, которые позволяли им весь первый час встречи просто не давать Аргентине выдохнуть в тотальном прессинге: они постоянно перехватывали мяч, атаковали и контратаковали, в результате чего и забили свой единственный за матч гол. «Видимо, из-за усталости они откатились назад и дали Аргентине территорию. А для такой команды, да и еще под руководством Лионеля Месси, это было прямо раздольем. У них была свобода действий, они просто зажали Англию в штрафной и атаковали со всех сторон. Ведь до того, как Аргентина сравняла, там было огромное количество моментов», — отметил эксперт.

Фото: Tom Weller/dpa/ Вратарь Англии Джордан Пикфорд / www.globallookpress.com

Горсков подчеркнул, что большой ошибкой Англии было допускать соперника так близко к своим воротам. Они решили: надо просто держать счет 1:0 до конца и не пытаться атаковать. «Все было закономерно. Надо понимать, что Аргентина сначала бережет силы — примерно первый час, — а потом включается на 20 минут и играет на какой-то космической скорости. Плюс у команды чемпионов мира такой сумасшедший дух, который позволяет им вытаскивать очередной безнадежный матч», — объяснил Горсков. Для тактики удержания счета должен был быть план Б с контратаками. У Англии же она была всего одна и на 70-й минуте. Тогда англичане пошли в атаку вчетвером на двоих, но Роджерс бездарно запорол эту попытку: просто пнул мячом в защитника команды соперников, и практически сразу Аргентина забила.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Месси с мячом и Энтони Гордон / www.globallookpress.com

Какие шансы у Испании против Аргентины В конце недели состоится финальный матч между Испанией, которая обыграла в полуфинале Францию, и Аргентиной. Есть ли шанс у испанцев победить действующих чемпионов мира? «У Испании прекрасные шансы. Если бы в финал вышла Англия, я бы даже не сомневался, кто победит. Все шансы Испании против Аргентины связаны с предыдущими матчами Испании: с Португалией и Францией. Испания построила свою игру против команд, где есть ярко выраженные лидеры. Они лишили их мяча и пространства, не давая спокойно дышать. Они построили игру на тотальном контроле мяча, отобрав его у соперника. Если Испания сыграет свою игру, как с Францией, против Аргентины, то у последней не будет шансов», — объяснил Горсков. Эксперт не исключил, что Месси снова может выдать матч-шедевр. Но если его закроют испанцы, как они закрывали Мбаппе, отберут у него мяч, будут прессинговать и контролировать, то Аргентина может проиграть. В любом случае матч выдастся интересным. Тем более что Ламина Ямаля позиционируют как будущего обладателя «Золотого мяча». Но не нужно забывать, что слова — это одно, а чтобы стать лучшим игроком турнира или просто сделать шаг в этом направлении, 19-летнему футболисту сначала нужно обыграть многократного обладателя «Золотого мяча» в финале чемпионата мира.

Фото: IMAGO/PGS Photo Agency/ Ламин Ямаль и Брэдли Баркола / www.globallookpress.com

Франция или Англия? Перед финалом Аргентина — Испания англичане встретятся с французами в матче за третье место турнира. У кого какие шансы? «Я думаю, нас ждет историческое противостояние с отсылкой к тому, что в Средние века Англия с Францией решали, кто из них круче. А англичане, в очередной раз проигравшие полуфинал, займут на ЧМ-2026 четвертое место», — высказался футбольный эксперт. Франция в последнем матче турнира сделает все возможное, чтобы подарить стране хотя бы бронзовые награды. Кто возьмет «Золотой мяч» в 2026 году? И Килиан Мбаппе, и Гарри Кейн, и Джуд Беллингем (последний — из сборной Англии) выбыли из гонки бомбардиров. Сегодня сетка лучших футболистов чемпионата выглядит следующим образом: Лионель Месси — восемь голов;

Килиан Мбаппе — восемь голов (но Месси опережает его по количеству голевых передач);

Эрлинг Холанд — семь голов;

Гарри Кейн — шесть голов;

Джуд Беллингем — шесть голов.

Фото: Li Ming/XinHua| Джуд Беллингем / www.globallookpress.com