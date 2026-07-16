Эксперт Горсков объяснил поражение Англии в полуфинале ЧМ-2026 усталостью

Накануне Аргентина вышла в финал ЧМ-2026, обойдя сборную Англии. Отыгрыш получился зрелищным: действующие чемпионы вырвали победу буквально за последние 20 минут встречи. Футбольный эксперт Анатолий Горсков рассказал 360.ru, что пошло не так у англичан и как Аргентине удалось забить последние два гола матча.

Тренер сборной Аргентины Лионель Скалони переиграл тренера сборной Англии Томаса Тухеля примерно на 70-й минуте, считает Горсков. Кроме того, у англичан закончилась физика, которая позволяла им весь первый час встречи просто не давать Аргентине выдохнуть.

«Видимо, из-за усталости они откатились назад и дали Аргентине территорию. А для такой команды, да еще и под руководством Лионеля Месси, это было прямо раздольем. У них была свобода действий, они просто зажали Англию в штрафной и атаковали со всех сторон», — отметил эксперт.

Горсков подчеркнул, что большой ошибкой Англии было допускать соперника так близко к своим воротам. Они решили: надо просто держать счет 1:0 до конца и не пытаться атаковать, что закономерно привело их к поражению.

Подробный разбор этого полуфинала, а также о то, чего можно ожидать в финальных играх ЧМ-2026, — в новом материале 360.ru.