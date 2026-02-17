Экс-защитник «Спартака» Ромащенко заявил, что клуб отложит трансферы до лета

Бывший игрок «Спартака» Мирослав Ромащенко в интервью Metaratings.ru рассказал о планах клуба по приобретению новых футболистов.

По словам экс-защитника, испанскому специалисту Хуану Карлосу Карседо предстоит разобраться с составом и выявить слабые звенья команды. Зимнее приобретение только одно — полузащитник Владислав Саусь из «Балтики».

В предстоящем туре чемпионата «Спартак» сыграет с «Сочи» 1 марта в 16:30. Команда пока находится на шестой строчке таблицы с 29 очками.