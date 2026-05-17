Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «Локомотив» сможет удержаться в тройке РПЛ по итогам заключительного тура сезона. Своими прогнозами он поделился в комментарии «Матч ТВ» .

«Думаю, что „Локомотив“ будет третьим, ведь ЦСКА сейчас не в лучшем состоянии», — сказал он.

Дьяков добавил, что у железнодорожников есть преимущество по очкам перед «Спартаком».

По его мнению, «Локомотив» вряд ли проиграет. Он также допустил, что «Спартак» способен потерять очки в матче с махачкалинским «Динамо», поскольку команда параллельно сосредоточена на Кубке России.

Перед последним туром «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с 53 очками, «Спартак» идет четвертым, набрав 51 балл.

В свою очередь, футбольный эксперт Борис Рапопорт в беседе с 360.ru выразил другое мнение. По его оценке, ЦСКА способен как минимум не проиграть домашний матч, несмотря на непростой период для команды.