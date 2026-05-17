Экс-защитник «Динамо» Дьяков сделал прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив»
Бывший защитник «Динамо» Виталий Дьяков считает, что «Локомотив» сможет удержаться в тройке РПЛ по итогам заключительного тура сезона. Своими прогнозами он поделился в комментарии «Матч ТВ».
«Думаю, что „Локомотив“ будет третьим, ведь ЦСКА сейчас не в лучшем состоянии», — сказал он.
Дьяков добавил, что у железнодорожников есть преимущество по очкам перед «Спартаком».
По его мнению, «Локомотив» вряд ли проиграет. Он также допустил, что «Спартак» способен потерять очки в матче с махачкалинским «Динамо», поскольку команда параллельно сосредоточена на Кубке России.
Перед последним туром «Локомотив» занимает третье место в таблице РПЛ с 53 очками, «Спартак» идет четвертым, набрав 51 балл.
В свою очередь, футбольный эксперт Борис Рапопорт в беседе с 360.ru выразил другое мнение. По его оценке, ЦСКА способен как минимум не проиграть домашний матч, несмотря на непростой период для команды.