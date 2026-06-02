Экс-вратарь «Краснодара» Синицын заявил, что для борьбы за чемпионство команде нужны два трансфера

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын в интервью Metaratings.ru проанализировал итоги сезона для «быков». По его мнению, текущий состав команды недостаточен для борьбы за золотые медали РПЛ.
Синицын заявил, что клубу необходимо как минимум два качественных трансфера. Он подчеркнул, что нехватка игроков особенно сказалась в Суперфинале Кубка России, где «Краснодар» уступил «Спартаку» в серии пенальти. В чемпионате команда заняла второе место, набрав 66 очков.
