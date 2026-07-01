Экс-вратарь Кореи Сарычев предложил матч со сборной России после ЧМ-2026

Бывший голкипер клубов «Сеул» и «Ильва Чунма», тренер Валерий Сарычев в интервью Metaratings.ru предложил провести товарищеский матч между сборными России и Южной Кореи после чемпионата мира 2026 года. По его мнению, корейское общество отнесется к идее дружелюбно, а политика не станет помехой.

«Обе команды откроют для себя новые горизонты. От этого выиграют все», — заявил Сарычев.

Сборная Южной Кореи на ЧМ-2026 набрала три очка в группе A, заняв третье место. Этого результата не хватило для выхода в плей-офф с одной из восьми третьих позиций.