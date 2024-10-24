Экс-врач Валиевой опроверг прием спортсменкой 60 препаратов

Бывший врач сборной России Филипп Шветский опроверг слухи о том, что фигуристка Камила Валиева принимала около 60 различных препаратов. Об этом стало известно из отрывка письма Шветского, опубликованного изданием «Советский спорт» .

Он отметил, что список упомянутых препаратов не соответствует информации о возможной лекарственной зависимости спортсменки, которую в последнее время активно обсуждают.

Шветский пояснил, что данные, о которых идет речь, взяли из отчета врача сборной, касающегося заранее подготовленных перед турниром препаратов. Он подчеркнул, что эти сведения не отражают историю болезни Валиевой и не подтверждают факт их приема.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, за нарушение антидопинговых норм и аннулировал ее результаты за этот период. По версии CAS, Валиева якобы принимала около 60 различных разрешенных медикаментов и добавок в течение 2020–2021 годов.

Ранее швейцарский суд назвали коррумпированным из-за решения по делу Валиевой. Соответствующим мнением поделилась президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.