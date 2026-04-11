Экс-спортдиректор «Металлурга» Гомоляко допустил омоложение состава «Автомобилиста» при Кудашове

Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко прокомментировал отставку Николая Заварухина с поста главного тренера «Автомобилиста» и поделился мнением о назначении Алексея Кудашова. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам Гомоляко, уход Заварухина не стал для него сюрпризом, поскольку команда не смогла преодолеть первый раунд плей-офф.

«Николай Николаевич так и не дошел до финала, хотя долго работал и, на мой взгляд, хорошо», — отметил эксперт.

Что касается Кудашова, Гомоляко предположил, что под его руководством «Автомобилист» может сделать ставку на омоложение состава, обновление легионерских позиций и привлечение воспитанников клуба. Он подчеркнул, что Кудашов — опытный и требовательный тренер, хорошо зарекомендовавший себя в российском хоккее.