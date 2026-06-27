Экс-президент «Локомотива» Наумов отметил результаты африканских сборных на ЧМ-2026

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высоко оценил выступления африканских сборных на чемпионате мира. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Эксперт отметил, что команды из Африки демонстрируют впечатляющий уровень футбола и развиваются быстрее, чем их европейские соперники.

«Например, швейцарцы или голландцы играют с акцентом на прежние стандарты. То есть очень много поперечных передач, позиционных атак, при этом очень мало вертикального футбола», — обратил внимание Наумов.

Он также указал на проблему увеличения количества команд на чемпионате мира до 48, что приводит к появлению проходных игр.