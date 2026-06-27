Экс-президент «Локомотива» Наумов назвал Роналду мастером великого класса

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов в интервью Metaratings.ru прокомментировал выступление нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче группового этапа чемпионата мира против Узбекистана, который завершился победой португальцев со счетом 5:0.

По словам экс-представителя ФК, Лионель Месси и Килиан Мбаппе — великие спортсмены.

«А Роналду доказал, что критика, которая на него сыпется, будто он уже не тот, и не тянет, абсолютно несправедлива. Ничего подобного! Он делает свое дело», — отметил Наумов.

Он обратил внимание, что футболист забил два гола на высочайшем уровне. Эксперт назвал игроков мастерами великого класса.