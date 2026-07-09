Экс-министр спорта Матыцин заявил, что Россия представляет громадный интерес для FIFA
Экс-министр спорта России, глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин в интервью RTVI выразил надежду на скорое снятие санкций с российского футбола.
По его мнению, справедливость должна восторжествовать.
«Насколько я знаю, FIFA после решения Международного олимпийского комитета внимательно изучит вопрос, я так понимаю, после Чемпионата мира», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что российский чемпионат ранее был признан лучшим в мире по уровню организации. На взгляд экс-главы ведомства, Россия представляет громадный интерес для Международной федерации футбола.