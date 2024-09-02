Экс-игроку российской сборной поступали угрозы после Евро-2020

Бывший футболист сборной России Андрей Семенов признался, что получал угрозы в свой адрес после Евро-2020, но удалил все сообщения от злоумышленников. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу» .

Спортсмен рассказал, что после получения анонимных угроз выключил телефон, а на следующий день удалил сообщения.

«На следующее утро проснулся и как-то все удалил. Ну, там были страшные [сообщения] какие-то. Но я не запомнил, честно говоря», — объяснил он.

Футболист подчеркнул, что угрозы поступали только в Сети, а в личном общении у него ни с кем ничего подобного не происходило.

На Евро-2020 сборная России не смогла выйти из группы, напомнил RT. В решающем матче за выход в плей-офф команда проиграла датчанам со счетом 1:4.

Ранее стал известен состав сборной России по футболу на матчи против Вьетнама и Таиланда. В список игроков вошли 27 игроков, в том числе вратарь «Пари-Сен-Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник Далер Кузяев, играющий за «Гавр».