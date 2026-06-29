Экс-игрок сборной России Колыванов отметил непредсказуемость плей-офф чемпионата мира по футболу

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с RT своими мыслями о предстоящем плей-офф чемпионате мира — 2026. Он отметил, что в этом этапе турнира предсказать исход матчей крайне сложно.

Колыванов подчеркнул, что любая ошибка может повлиять на результат игры, и даже не самый сильный коллектив может забить гол и изменить ход встречи. В качестве примера он привел матч между Марокко и Португалией, который состоялся четыре года назад в Катаре.

Также Колыванов отметил, что у сборных США и Мексики есть хорошие шансы на успех в плей-офф, но и у Канады соперник в первом раунде не самый сильный.

Ранее Александр Мостовой высказал мнение, что Канада, Мексика и США способны повторить успех российской сборной на чемпионате мира 2018 года.