Экс-игрок сборной РФ Пименов назвал «Урал» фаворитом в матче с «Акроном»

Руслан Пименов, бывший игрок сборной России, перечислил фаворитов переходных матчей за право остаться в Российской премьер-лиге. Слова спортсмена опубликовал «Матч ТВ».

«„Урал“ — фаворит в противостоянии с „Акроном“, а вот „Арсенал“ побьется. У Нижнего Новгорода было много крупных поражений, а это может морально подкосить. Приоритет я отдаю РПЛ», — высказался футболист.

РПЛ представят «Пари Нижний Новгород» и «Урал», Первую лигу — «Акрон» из Тольятти и тульский «Арсенал». Встречи пройдут 29 мая и 1 июня, добавил RT.

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