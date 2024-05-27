Экс-игрок сборной РФ Пименов назвал «Урал» фаворитом в матче с «Акроном»

«„Урал“ — фаворит в противостоянии с „Акроном“, а вот „Арсенал“ побьется. У Нижнего Новгорода было много крупных поражений, а это может морально подкосить. Приоритет я отдаю РПЛ», — высказался футболист.

РПЛ представят «Пари Нижний Новгород» и «Урал», Первую лигу — «Акрон» из Тольятти и тульский «Арсенал». Встречи пройдут 29 мая и 1 июня, добавил RT.