Экс-игрок нижегородского «Торпедо» Артамонов перешел в «Северсталь»

Бывший игрок нижегородского «Торпедо» Никита Артамонов стал хоккеистом череповецкой «Северстали». В результате обмена между «Торпедо», екатеринбургским «Автомобилистом» и московским «Динамо» нападающий сначала перешел в уральский клуб, а затем был передан «Северстали», сообщил сайт pravda-nn.ru .

Артамонову в ноябре исполнится 21 год. Он будет выступать за команду Андрея Козырева на правах аренды до 31 мая 2027 года.

Уроженец Нижнекамска сыграл за «Торпедо» 143 матча и набрал 63 очка: 29 шайб и 34 передачи. В сезоне 2024/25 Никита стал лучшим бомбардиром команды, забив 22 шайбы и сделав 17 передач в 67 встречах.