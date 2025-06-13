Экс-футболиста «Спартака» Промеса задержали в Дубае

Бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса поместили в следственный изолятор в Дубае. Об этом сообщила газета De Telegraaf .

Адвокат спортсмена подтвердил факт задержания, но от комментариев отказался. По предварительным данным, арест может быть связан с запросом прокуратуры Нидерландов об экстрадиции Промеса. Если власти ОАЭ его одобрят, футболиста отправят на родину под конвоем Королевской военной полиции. Там его ждет реальное тюремное заключение — 7,5 лет по совокупности двух приговоров.

В Нидерландах Промеса осудили за контрабанду кокаина и нападение на двоюродного брата. В первом деле он получил шесть лет, во втором — полтора года. Футболиста объявили в международный розыск, а его защита подала апелляции.

Ранее экс-премьер «Динамо» Степашин заявил, что команде нужен российский тренер. По его словам, руководство клуба планирует ряд перестановок, в том числе ожидается хорошее укрепление.