Экс-премьер «Динамо» Степашин отметил, что команде нужен российский тренер

Бывший премьер и член совета директоров футбольного клуба «Динамо» Сергей Степашин в интервью сайту kp.ru рассказал, что происходит в команде, учитывая отсутствие тренера и уход нескольких игроков.

Собеседник отметил, что руководство клуба планирует ряд перестановок, в том числе ожидается хорошее укрепление. Степашин также выразил надежду на то, что Виктор Окишор будет играть больше, а Константин Тюкавин, восстанавливающийся после травмы, поправится и продолжит выступать на высоком уровне.

По поводу нового главного тренера «Динамо», Степашин подчеркнул, что предпочтение отдается российским специалистам.

«Мое мнение, что тренер должен быть российский. Я считаю, особенно сейчас, когда мы не играем на международной арене, что деньги тратить на иностранцев? У нас свои есть. Мы рассматриваем разных представителей футбола, в том числе, Станислава Саламовича Черчесова. Остановились на другой фигуре, о которой вы скоро узнаете, хотя это секрет Полишинеля», — поделился экс-премьер.

Степашин добавил, что команда неплохая, но сезон получился обидным из-за некоторых ничьих, которые могли бы стать победами. Он также выразил благодарность тренеру Марцелу Личке за работу с командой.