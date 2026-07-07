Экс-футболист ЦСКА Кузнецов заявил, что Португалия не реализовала свой потенциал на ЧМ-2026

Бывший игрок и тренер ЦСКА Дмитрий Кузнецов заявил NEWS.ru , что сборная Португалии не смогла реализовать потенциал своих игроков на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Сборная Испании победила команду Португалии со счетом 1:0 в матче 1/8 финала ЧМ-2026. Игра прошла в Арлингтоне, штат Техас, США. Решающий гол на первой добавленной минуте второго тайма забил вышедший на замену Микель Мерино.

Кузнецов считает, что Испания выглядела солиднее Португалии. По его мнению, замены решили исход встречи.

Ранее Кузнецов назвал слабой игру нападающего Криштиану Роналду на турнире. Он отметил, что тренер Роберто Мартинес и вся сборная Португалии стали заложниками звездного статуса Роналду.