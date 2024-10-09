Экс-футболист «Шинника» и сборной России Артем Енин умер на 49-м году жизни

«Ярославский футбол понес большую утрату… Светлая память Вам, Артем Валерьевич!» — заявили в команде.

Причину смерти не сообщили.

Енин — воспитанник «Шинника», провел за команду 131 матч, забил шесть голов. Играл на позиции центрального полузащитника. В 1998 году сыграл один матч за сборную России. Также представлял ярославский «Нефтяник», вологодское «Динамо», московский ЦСКА, екатеринбургский «Урал», а также нальчикский и костромской «Спартаки». В последнем он и завершил карьеру, после чего вернулся в Ярославль и устроился в структуру родного клуба детским тренером.