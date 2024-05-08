«Его профессионализм вдохновлял». Смерть Егора Кашина назвали огромной утратой | 360°

Эксклюзив 08 мая 2024, 11:45 «Его профессионализм вдохновлял». Смерть Егора Кашина назвали огромной утратой Ассистент Леван: смерть Егора Кашина — огромная утрата для футбольной школы

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Детский тренер партнерской школы «Динамо» Егор Кашин скончался на 24-м году жизни. Трагедия произошла на поле во время игры в футбол, сообщили в академии «Динамо» имени Л. И. Яшина. Ассистент спортсмена Лева Леван в беседе с 360.ru признался, что случившееся стало сильнейшим ударом.

«С трудом подбираю слова, чтобы выразить свою скорбь по поводу ухода из жизни Егора», — признался он.

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Леван подчеркнул, что Кашин был для него не просто коллегой, но и настоящим другом, человеком, преданным своему делу и футболу всей душой.

«Вспоминаю, как он всегда приходил на тренировки задолго до их начала, расставляя барьеры конусы фишки на Петровском манеже. Его профессионализм и преданность делу вдохновляли всех нас», — добавил собеседник 360.ru.

По мнению Левана, смерть Кашина стала огромной утратой для всей футбольной школы и русского футбола.

Он был замечательным тренером и человеком, оставившим яркий след в сердцах всех, кто его знал. Лева Леван

Он также принес глубокие соболезнования всем близким, друзьям и коллегам Кашина

«В этот трудный час мои мысли с Вами и со всеми, кто знал и любил Егора Максимовича», — добавил Леван.

Кашин работал с ребятами из команды U-9, уточнили в академии «Динамо». Представители организации также выразили искренние соболезнования родным и близким тренера.

«Наша франшиза потеряла прекрасного наставника юных ребят и друга, который был предан своему любимому делу. Это большая утрата для всей динамовской семьи», — заключили в пресс-службе.