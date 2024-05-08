Тренер школы «Динамо» умер на футбольном поле в 23 года | 360°

Спорт 08 мая 2024, 01:39 Тренер школы «Динамо» умер на футбольном поле в 23 года Тренер школы «Динамо» Егор Кашин умер во время игры в возрасте 23 лет Freepik

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Тренер детской школы московского «Динамо» Егор Кашин умер во время игры в футбол. Ему было всего 23 года. Пост об этом опубликовали в Telegram-канале организации.

«Ушел из жизни детский тренер динамовской школы Егор Кашин», — написали в сообщении.

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В обязанности Кашина входило тренировать детей из команды U-9. Академия «Динамо» выразила соболезнования родным и близким футболиста, отметив, что уход спортсмена, стал «большой утратой для всей динамовской семьи».

Обстоятельства и причины смерти Егора Кашина не раскрываются. Академия объявила 6 мая траурным днем. До этого Кашин играл за футбольный клуб «Муром».