EFC восстановила Федерацию фехтования России в своем составе

Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе национальные организации России и Белоруссии. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев, его процитировал ТАСС .

Решение принял исполнительный комитет EFC 24 июня. В нем указано, что россиян допустят до турниров, но в нейтральном статусе.

До этого российских фехтовальщиков восстановило в правах Международное объединение по этому виду спорта FIE. Их допустили к участию в международных соревнованиях под национальным флагом.

Министр поздравил спортсменов и любителей фехтования и пообещал продолжить работу по дальнейшему возвращению отечественного спорта на международную арену.

Ранее российские саблистки завоевали золото в командном турнире чемпионата Европы по фехтованию в городе Антони во Франции. Они выступали в нейтральном статусе.