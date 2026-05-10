Дзюдоист Лаврентьев перед победой на турнире Большого шлема слушал «Катюшу»

Перед триумфальным выступлением на турнире Большого шлема в Астане российский дзюдоист Данил Лаврентьев слушал военные песни. Он сообщил об этом ТАСС .

Спортсмен счел знаковым тот факт, что выиграл золотую медаль 9 мая, в День Победы. Мотивацией Лаврентьеву послужило видео с 99-летним ветераном на матче «Краснодар» — «Динамо» и военные песни.

«Золото получилось выиграть именно 9 мая, это вдвойне особенный день — наш флаг, наш гимн. <…> Я сегодня перед выступлениями включал песни ко Дню Победы, „Катюшу“ — это давало дополнительную мотивацию», — рассказал дзюдоист.

Ранее другой российский спортсмен, боец смешанных единоборств Роман Копылов одержал победу на турнире UFC 328 в США. Он поборол бразильца Марко Тулио.