Дзюбу внесли в базу «Миротворца»

Российского футболиста Артема Дзюбу внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»*. На это указывают данные спортсмена на портале.

Причину внесения не уточнили.

Дзюба является рекордсменом по количеству забитых голов среди отечественных футболистов и в сборной России. Сейчас он играет в тольяттинском «Акроне». С 2015 по 2022 год состоял в петербургском «Зените», был четырехкратным чемпионом России, четырехкратным обладателем суперкубка страны, двукратным победителем Кубка России.

«Миротворец»* создали в 2014 году. На портале публикуют незаконно собранную личную информацию о людях, в том числе о журналистах, артистах и политиках, которые по неизвестной причине вызвали негативную реакцию авторов сайта.

Ранее олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову тоже внесли в базу «Миротворца»*. Там она оказалась за участие в фестивале «Таврида.Арт» в 2021 году.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.