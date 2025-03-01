Дзюба повторил рекорд Кержакова по числу голов

Футболист тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба повторил рекорд Александра Кержакова — забил за свою карьеру 233 мяча в ворота противника. Об этом сообщил «Матч ТВ» .

Дзюба догнал Кержакова в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола благодаря голу, забитому на 70-й минуте в матче РПЛ с «Нижним Новгородом».

Всего за свою карьеру спортсмен закинул 108 мячей за петербургский «Зенит», 38 — за московский «Спартак», 20 — за «Ростов», 12 — за московский «Локомотив», 14 — за томскую «Томь», шесть — за тульский «Арсенал», четыре — за «Акрон», еще один — за турецкий «Адана Демирспор». На счету Дзюбы также 30 голов, забитых в играх за сборную России.

В интервью «Матч ТВ» бомбардир признался, что пока не думал о том, когда побьет рекорд Кержакова.

«Время покажет, на все воля Божья», — отметил футболист.

Дзюба добавил, что ему без разницы, приблизит ли его гол к новому рекорду или нет. По его словам, главное — чтобы заброшенный в ворота мяч помог победить.

Ранее «Акрон» обыграл «Зенит» со счетом 2:1 в матче 18-го тура РПЛ. Игра проходила в Петербурге. Первый мяч в ворота петербургской команды забил полузащитник «Акрона» Стефан Лончар, а второй — Дзюба.