Дзюба продлил контракт с «Акроном»

Артем Дзюба останется в «Акроне» до конца сезона 2025/26. Об этом сообщили в Telegram-канале Российской премьер-лиги.
Нападающий играет за тольяттинскую команду с сентября 2024 года. За это время он провел 24 матча и забил десять голов. В марте Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, побив рекорд Александра Кержакова — теперь на его счету 234 мяча.
Ранее «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России по футболу. В заключительном, 30-м туре «быки» на своем поле обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0. В составе хозяев забитыми мячами отметились Джон Кордоба, Никита Кривцов и Эдуард Сперцян.
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