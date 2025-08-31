Дзюба получил ногой по лицу от защитника «Балтики» Андраде на матче в Самаре

Футболист «Балтики» Андраде промахнулся и попал по лицу Дзюбе на матче РПЛ

Нападающий тольяттинской команды «Акрон» Артем Дзюба получил травму головы во время встречи с калининградской «Балтикой» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги, проходившей в Самаре. Как сообщил РБК , футболист гостей Кевин Андраде промахнулся в борьбе за мяч и ударил Дзюбу ногой в лицо.

Пострадавший футболист упал на газон и покинул поле с обильным кровотечением. Несмотря на полученную травму, Дзюба вернулся в игру с перевязанной головой.

Обидчик спортсмена получил желтую карточку. Первый тайм закончился со счетом 2:0 в пользу калининградской команды.

В команду Тольятти Артем Дзюба перешел в сентябре прошлого года. В составе «Акрона» он забил десять голов за 24 матча, доведя число мячей до 234. Этот показатель сделал спортсмена лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

В июне Российская премьер-лига объявила, что Дзюба продлил свой контракт с «Акроном» и останется с командой до конца сезона 2025/26.