Дзюба назвал лучшего футболиста ЧМ-2026

Сборная Франции станет фаворитом предстоящего чемпионата мира по футболу. Об этом заявил экс-нападающий национальной сборной России Артем Дзюба в беседе с Transfermarkt .

Также российский спортсмен назвал имя футболиста, который, по его мнению, будет лучшим игроком ЧМ-2026. Им оказался нападающий «Баварии».

«Лучшим игроком ЧМ-2026 станет Майкл Олисе», — сказал Дзюба.

Чемпионат пройдет этим летом в США, Канаде и Мексике. Французская сборная выступит на групповом этапе в группе I.

Ранее стало известно, что папа римский Лев XIV выбрал своих фаворитов в футболе. По словам священнослужителя, он поддерживает мадридский «Реал» и сборную Перу.