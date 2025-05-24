Джокович завоевал 100-й титул ATP в карьере

Теннисист Новак Джокович стал победителем турнира ATP в Женеве. Серб обыграл в финале поляка Хуберта Хуркача.

Встреча закончилась со счетом 5:7, 7:6 (7:2), 7:6 (7:2) в пользу Джоковича. Эта стало 100-м трофем в карьере теннисиста.

На данный момент рекордсменом среди всех игроков ATP-тура является швейцарец Роджер Федерер с 103 титулами, а в Открытой эре, начиная с 1968 года, лидирует американец Джимми Коннорс с 109.

Новак Джокович в настоящее время занимает шестую строчку в мировом рейтинге. Он сыграл 143-й финал в своей карьере и второй в этом календарном году. Победителю турнира в Женеве выплачено 90,675 тысячи евро призовых, он также получит 250 рейтинговых очков.

В январе Джокович отказался участвовать в борьбе в Australian Open в Мельбурне. Во время полуфинала он проиграл немцу Александру Звереву.