Джокович снялся с полуфинала Australian Open в Мельбурне

Сербский теннисист Новак Джокович отказался участвовать в борьбе в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне. Это произошло во время полуфинала с немцем Александром Зверевым.
Джокович проиграл Звереву первый сет со счетом 6:7. Теперь представитель Германии встретится в финале с победителем игры между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном.
Джокович 10-кратный победитель Australian Open. Больше никто выигрывал турнир в Мельбурне так много раз. Полуфинал Australian Open стал для него 12-м в карьере.
Ранее российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали за неподобающее поведение во время матчей на Australian Open. После неудачного розыгрыша спортсмен разозлился и ударил ракеткой по сетке. В итоге спортивный элемент сломался вместе с закрепленной на нем камере.
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