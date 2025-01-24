Джокович снялся с полуфинала Australian Open в Мельбурне

Сербский теннисист Новак Джокович отказался участвовать в борьбе в Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) в Мельбурне. Это произошло во время полуфинала с немцем Александром Зверевым.

Джокович проиграл Звереву первый сет со счетом 6:7. Теперь представитель Германии встретится в финале с победителем игры между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и американцем Беном Шелтоном.

Джокович 10-кратный победитель Australian Open. Больше никто выигрывал турнир в Мельбурне так много раз. Полуфинал Australian Open стал для него 12-м в карьере.

Ранее российского теннисиста Даниила Медведева оштрафовали за неподобающее поведение во время матчей на Australian Open. После неудачного розыгрыша спортсмен разозлился и ударил ракеткой по сетке. В итоге спортивный элемент сломался вместе с закрепленной на нем камере.