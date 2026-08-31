Джокович впервые за 20 лет проиграл в первом раунде на «Большом шлеме»

Сербский теннисист Новак Джокович завершил выступление на Открытом чемпионате США после первого матча. В пятисетовой встрече он уступил аргентинцу Мариано Навоне, не имевшему номера посева.

Навоне выиграл со счетом 6:7 (5:7), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6. Во втором круге он встретится с победителем матча итальянца Маттео Берреттини и швейцарца Стэна Вавринки.

Джокович выступал на US Open в основной сетке в 20-й раз. По этому показателю серб сравнялся с Фелисиано Лопесом и занял третью позицию в истории турнира. Больше участий набрали только американцы Джимми Коннорс — 22 и Андре Агасси — 21.

В рейтинге ATP 39-летний Джокович занимает пятое место. За карьеру он выиграл 101 турнир, в том числе 24 соревнования Большого шлема. По числу побед на турнирах этой категории в мужском одиночном разряде серб делит абсолютный рекорд.

Джокович также завоевал золото Олимпиады 2024 года в Париже, бронзу Игр 2008 года в Пекине и помог сборной Сербии выиграть Кубок Дэвиса в 2010 году. Теннисист провел 428 недель на первой строчке мирового рейтинга — это лучший результат в истории ATP.