Бывший футболист «Ротора» Бондаренко погиб в 44 года

Бывший футболист волгоградского «Ротора» Максим Бондаренко умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщили на официальной странице клуба во «ВКонтакте» .

В команде выразили соболезнования родным и близким игрока, причины его смерти не уточняются. Волгоградская футбольная ассоциация отметила вклад Бондаренко в развитие регионального спорта и его яркую игру в начале 2000-х.

По данным «Новостей Волгограда», в последние годы спортсмен работал вахтовым методом и в момент трагедии мог находиться на севере страны. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Бондаренко — воспитанник «Ротора», за который провел более 50 матчей. В сезоне-2010/2011 он забил четыре гола за «Сахалин» в Кубке России и по этому показателю разделил первое место с форвардом ЦСКА Сейду Думбия.

Ранее скончался бывший капитан белградской «Црвены Звезды» Деян Милованович. 41-летний футболист умер прямо во время матча ветеранов. По данным L’Equipe, он успел забить гол, но вскоре потерял сознание и упал на поле. Врачи прибыли оперативно, однако спасти его не удалось. Причиной смерти стал двойной инфаркт.