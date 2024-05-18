Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Факелом» | 360°

Спорт 18 мая 2024, 19:18 Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Факелом» «Локомотив» со счетом 2:0 обыграл «Факел» и догнал «Краснодар» в таблице РПЛ РИА «Новости»

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Футболисты московского «Локомотива» одержали победу над воронежским «Факелом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 2:0, сообщил Telegram-канал красно-зеленых.

Тимур Сулейманов принес команде победу, забив мячи на 11-й и 53-й минутах встречи.

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В результате «Локомотив» оказался на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 50 очков.

На первом месте находится московское «Динамо». Подопечным Марцела Лички удалось набрать 56 баллов. Клубу необходимо набрать одно очко в матче с «Краснодаром» в последнем туре, чтобы стать чемпионом Российской Премьер-Лиги.

Второе место занимают футболисты петербургского «Зенита», у них 51 очко.