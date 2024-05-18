«Динамо» получило шанс досрочно завоевать чемпионство в РПЛ | 360°

Спорт 18 мая 2024, 18:36 «Динамо» получило шанс досрочно завоевать чемпионство в РПЛ ФК «Динамо» оказался в шаге от чемпионства в РПЛ Freepik

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Московский футбольный клуб «Динамо» может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги, если спортсмены наберут одно очко в матче с «Краснодаром» в последнем туре. Об этом сообщил «Чемпионат».

На счету у команды набралось 56 очков по итогам разгрома «Крыльев Советов» в домашнем матче. Благодаря уверенной победе (4:1) «Динамо» останется на первом песте турнирной таблицы до конца сезона. Чтобы получить титул чемпиона России, бело-голубым нужно завоевать только одно очко (сыграв вничью) в игре с «Краснодаром».

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Ранее команда одержала победу над клубом «Сочи», матч закончился со счетом 3:2. После него «Динамо» вышло на первое место в таблице РПЛ.