Дубль и суперрекорд: Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Анахаймом»

Нападающий Александр Овечкин помог «Вашингтону» одержать победу над «Анахаймом» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» .

У хозяев Джастин Сурдиф отличился хет-триком, также заброшенными шайбами отметились Райан Леонард и Джон Карлсон. Овечкин прервал серию из четырех матчей без голов, его дубль принес «Вашингтону» победу.

Россиянин опередил Уэйна Гретцки по количеству сыгранных матчей с учетом плей-офф. Теперь на его счету 1659 игр. Нападающий «Вашингтона» установил новый рекорд НХЛ по домашним встречам с забитым голом — 349.

Несколько дней назад Овечкин получил травму во время игры с «Чикаго Блэкхокс». Россиянин столкнулся с канадским защитником «Блэкхокс» Луисом Кревьером — тот случайно попал клюшкой по лицу Овечкину.