Дубль Головина принес сборной России победу над Ираном
Российские футболисты победили сборную Ирана в товарищеской встрече в Казани. Матч завершился со счетом 2:0, оба мяча забил капитан команды Александр Головин.
Полузащитник «Монако» впервые отличился на 21-й минуте, а спустя 15 минут оформил дубль. Второй гол Головин забил прямым ударом со штрафного.
За игрой на трибунах наблюдали 34 362 зрителя. Иранская сборная занимает 22-ю строчку рейтинга ФИФА, российская команда располагается на 35-м месте.
Следующую товарищескую встречу сборная России проведет 3 октября в Екатеринбурге против Намибии.
Ранее Российский футбольный союз и спортивный бренд JOGEL представили новую игровую экипировку национальной команды.