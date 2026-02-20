Драма на льду. Аделия Петросян упала с четверного в погоне за олимпийским золотом

Фигуристка Петросян потеряла шансы на медаль на Олимпиаде в Италии

Российская фигуристка Аделия Петросян завершила выступление в одиночном катании на Олимпийских играх 2026 года в Милане. По итогам двух программ 18-летняя спортсменка заработала 214,53 балла.

Прокат произвольной программы выдался для россиянки эмоционально напряженным: Петросян не удержала равновесие и упала при попытке исполнить сложнейший четверной тулуп.

Несмотря на неудачу в начале, Аделия смогла собраться и чисто выполнила остальную часть программы. В ее арсенале сегодня были каскады из тройного лутца с двойным тулупом, тройного флипа с тройным тулупом, а также сложная связка из лутца и двух двойных акселей.

Петросян успешно выполняла четверные прыжки на соревнованиях сборной России, как и ее соотечественницы на предыдущих Олимпийских играх. Ни одна из других фигуристок на Играх в Милане не заявила этот сложнейший элемент.

После проката Аделия Петросян оказалась на втором месте. На третье она опустилась почти сразу же — а через несколько минут потеряла шансы на медаль. В лидерах остались американка Алиса Лью и японка Монэ Тиба.

Организаторы перед выступлением заподозрили Петросян в том, что она обошла запрет на демонстрацию российского флага.