Фигуристку Петросян заподозрили в обходе запрета на флаг России из-за куртки

WP: Петросян обошла запрет на демонстрацию флага на Олимпиаде в Италии

Российская фигуристка Аделия Петросян «ловко обошла запрет» на использование флага России на Олимпийских играх в Италии. Об этом сообщила газета The Washington Post .

Западные журналисты предположили, что спортсменка неслучайно выбрала красный жакет для выступления. На фотографиях с соревнований видно цвета российского флага: белый лед, синие борты и красную куртку.

В выступлении звучала композиция американского певца Майкла Джексона, поэтому Петросян надела красную куртку, характерную для стиля короля поп-музыки.

«18-летняя Петросян, которая должна выступать как независимая нейтральная спортсменка без российских флагов, не разочаровала», — заключили в публикации.

Фигуристка успела трижды стать чемпионкой России среди одиночниц, трехкратной победительницей финала Гран-при России и мастером спорта. Петросян признавалась, что из спортивных элементов больше всего не любит прыгать сальхов.