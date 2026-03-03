Вторая «Добрая лыжня Совкомбанк» прошла в Одинцове. На ней собрались около 500 участников — как новичков, так и профессиональных спортсменов.

«Добрая лыжня», как и «Добрый забег», для нас способ поддержать общественные инициативы, которые объединяют людей. И праздник, который сегодня здесь проходит, показывает, что люди объединяются, люди радуются», — заявил руководитель департамента по связям с общественностью Совкомбанка Антон Запольский.

Организаторами мероприятия стали соцбюро «Добрые проекты» и АНО «Я тебя слышу», а Совкомбанк выступает титульным партнером. Чтобы принять участие в гонке, нужно было лишь купить слот. Часть собранных средств пойдет на помощь 10 семьям с глухими и слабослышащими детьми — подопечным АНО «Я тебя слышу». Сейчас поддержать эту и другие организации можно через платформу «Совкомбанк про добро».