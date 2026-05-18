Дмитрий Свищев возглавил объединенную Федерацию лыжных видов спорта и сноуборда

Федерацию лыжных гонок России объединили с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Российской федерацией горнолыжного спорта, Федерацией сноуборда и Федерацией фристайла. Объединенную структуру возглавил депутат Госдумы Дмитрий Свищев, сообщило РИА «Новости» .

На этот пост его утвердили единогласным решением. Срок полномочий Свищева — четыре года.

С 2010 года ФЛГР возглавляла трехкратная олимпийская чемпионка и многократная чемпионка мира Елена Вяльбе. Свищев до 12 мая руководил Федерацией керлинга России, его сменил генеральный директор «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин.

Уже в июне новому главе предстоит конгресс Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в Белграде.

«Надеемся, что нашу позицию услышат. Это огромная работа Минспорта, Олимпийского комитета России», — добавил Свищев.

Ранее российских гимнастов допустили до международных соревнований под национальной символикой.