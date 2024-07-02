Дмитрий Губерниев: искусственного интеллекта должны опасаться комментаторы футбольных матчей

Искусственный интеллект сможет соперничать со спортивными комментаторами. Однако на первых порах далеко не все виды спорта окажутся ему по силам, рассказал телеведущий Дмитрий Губерниев в беседе с «Ридусом».

По его словам, опасаться нейросетей в первую очередь стоит комментаторам футбола. При этом искусственный интеллект не станет соперником Губерниеву в лыжах и биатлоне.

Телеведущий отметил, что нейросети смогут лишь механически комментировать действия спортсменов. В любом случае передать эмоции они не смогут.