Дмитрий Бивол жестко наказал немца Айферта на Урале и защитил оба пояса

Бивол в поединке с Айфертом защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF

Российский полутяжеловес Дмитрий Бивол защитил звание чемпиона мира по версиям WBA и IBF. В главном поединке вечера бокса в Екатеринбурге он не оставил шансов обязательному претенденту из Германии Михаэлю Айферту.

Бой прошел на «УГМК-Арене». Россиянин держал преимущество все 13 раундов. Его немецкий визави стойко держал удар, но противопоставить технике и скорости Бивола ничего не смог.

В итоге арбитры единогласно отдали победу российскому спортсмену с редким для таких встреч разгромным счетом 120-107 на всех судейских записках.

Эта победа позволила Биволу защитить мировые титулы по версиям WBA и IBF. Сейчас 35-летний российский боксер имеет в своем активе 24 победы при всего одном поражении и входит в пятерку лучших бойцов планеты вне зависимости от весовой категории.

Для Дмитрия Бивола бой в Екатеринбурге стал первым выходом на ринг после громкого реванша с Артуром Бетербиевым. Та схватка принесла Матрице статус сильнейшего полутяжеловеса мира.