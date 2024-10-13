Боксер Бетербиев победил Бивола и стал абсолютным чемпионом мира

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу над соотечественником Дмитрием Биволом и стал абсолютным чемпионом в полутяжелом весе (до 79,4 килограмма). Поединок прошел в Саудовской Аравии.

Бой состоялся в ночь с 12 на 13 октября в Эр-Рияде.

На счету Бетербиева — чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в этом весе — это теперь 21 победа, 20 из которых завершились нокаутом. На профессиональном ринге он не потерпел ни одного поражения.

Его соотечественник Бивол, обладатель титулов WBA Super и IBO в полутяжелом весе, до этого поединка также не знал ни одного поражения. На его счету было 23 победы в 23 профессиональных боях, 12 из которых завершились нокаутом.

В начале боя небольшое преимущество было на стороне Бивола, но ближе к середине поединка его соперник перехватил инициативу в свои руки. В итоге победил Бетербиев.

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