Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение совета организации, согласно которому сборные России не допускаются к соревнованиям сезона 2026/27. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр спорта Михаил Дегтярев .

При проверке установили, что представленные федерации аргументы и отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.

Это решение не является допуском к соревнованиям, после него требуется вновь обсудить вопрос на собрании руководящего органа IIHF.

Министр проинформировал, что обращение в дисциплинарный комитет — это первый шаг, предписанный регламентом. Кропотливая юридическая работа будет продолжена, заверил он.

Ранее Европейский исполнительный комитет по спортивной гимнастике отменил ограничения на участие в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.