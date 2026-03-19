«Динамо» проиграло «Спартаку», но вышло в финал пути РПЛ Кубка России

Московский «Спартак» обыграл «Динамо» в ответном матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Тем не менее по сумме двух встреч дальше прошли «бело-голубые».

Игра состоялась на стадионе «Спартака» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 58-й минуте забил Кристофер Ву.

Несмотря на победу, этого оказалось недостаточно: в первой встрече «Динамо» разгромило соперника со счетом 5:2 и обеспечило себе выход в финал пути РПЛ. Там команда встретится с «Краснодаром».

«Спартак» продолжит борьбу за трофей через путь регионов — во втором этапе полуфинала москвичи сыграют с «Зенитом».

Ранее сообщалось, что по итогам первой встречи с «Динамо» «красно-белых» оштрафовали на 200 тысяч рублей.