«Динамо» возглавило турнирную таблицу чемпионата России по футболу | 360°

Спорт 05 мая 2024, 19:05 «Динамо» возглавило турнирную таблицу чемпионата России по футболу «Динамо» возглавило турнирную таблицу РПЛ после победы над «Сочи» Freepik

Читать 360 в

Московское «Динамо» обыграло в 27-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб «Сочи» и вышло на первое место в таблице. Игра завершилась со счетом 3:2, решающий гол «бело-голубые» забили в дополнительное время.

У москвичей отличились Константин Тюкавин (53‑я минута), Бителло (85-я) и Муми Нгамале (90+5), у сочинцев — Сауль Гуарирапа (83-я) и Игнасио Сааведра (90-я).

Реклама

Это победа стала четвертой подряд у клуба, который возглавляет чешский тренер Марцел Личка. По количеству набранных очков (50) команда сравнялось с «Зенитом» и «Краснодаром». В следующем туре динамовцев примет на своем поле калининградская «Балтика».

Ранее петербургский «Зенит» обыграл «Оренбург» в домашнем матче чемпионата России по футболу с минимальным счетом. Гол у команды хозяев забил Клаудиньо.