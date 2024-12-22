«Детородный орган отрезать?» Конькобежец раскритиковал голубые костюмы ISU для россиян

Рекордсмен мира на дистанции 500 метров Павел Кулижников раскритиковал критерии допуска Международного союза конькобежцев (ISU) для российских и белорусских атлетов к отборочным соревнованиям Олимпийских игр 2026 года в Италии в нейтральном статусе. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс» .

«Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле», — заявил спортсмен.

Так Кулижников отреагировал на вопрос, как он оценивает голубой цвет комбинезонов для нейтральных атлетов.

По словам атлета, необходимо получить более точную информацию о критериях допуска, так как сейчас все известно лишь в общих чертах. В любом случае он считает, что нейтральный статус не является хорошей идей ни для России, ни для спортсменов.

Кулижников уверен, что будет много неприятных инцидентов, которые раньше уже случались. Например, за месяц до Олимпиады статус могут отозвать или «какой-нибудь мельдоний найти».

Спортсмен не верит, что все пройдет гладко. Все эти критерии просто формальный допуск, который в союзе сделали для себя, для галочки.

ISU отстранил спортсменов из РФ и Белоруссии от международных соревнований в 2022 году.

Олимпийские игры в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал национальные федерации и дальше работать над возвращением российских атлетов на международные соревнования.