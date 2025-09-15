Депутат Журова назвала миллиардные доходы Овечкина логичными

Российский хоккеист Александр Овечкин является популярным спортсменом и может много зарабатывать. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Журова, сообщил «ВсеПроСпорт» .

Она отреагировала на слухи о том, что нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» за время отпуска в России получил 3,3 миллиарда рублей.

«Если футболисты могут зарабатывать много, в том числе на рекламе, почему не может Овечкин?» — подчеркнула она.

Парламентарий напомнила, что он получил большую известность и является хоккеистом номер один в России. Ее не удивило большое число рекламных контрактов спортсмена с российскими компаниями.

Также Журова рассказала, что Овечкин много тратит на благотворительность и разумно относится к деньгам.

«Он семейный человек, понимает, куда лучше вложить средства. Он же еще школу свою строит», — добавила она.

Ранее доходы спортсмена подсчитал Telegram-канал Shot. По его данным, хоккеист заключил одновременно более до 10 рекламных соглашений. Сам Овечкин эту информацию никак не комментировал.