Овечкин заработал свыше 3 млрд рублей за время отпуска в России

Хоккеист Александр Овечкин мог заработать более 3,3 миллиарда рублей за время своего отпуска в России. Такие данные со ссылкой на источник в отрасли опубликовал Telegram-канал Shot .

По словам собеседника Telegram-канала, в межсезонье НХЛ Овечкин заключил до 10 рекламных соглашений сразу.

Это были самые разные отечественные компании, продолжил источник. Занимаются они многим: от ставок на спорт до продуктов.

По подсчетам канала, итоговый заработок за отпуск у легендарного спортсмена оказался в три раза выше его годовой зарплаты в американском ХК «Вашингтон Кэпиталз».

Сам Овечкин данные о своих рекламных соглашениях никак не комментировал.