Овечкин спустя семь лет рассказал о свадебном подарке от Путина

Овечкин заявил, что Путин позвонил ему по случаю свадьбы и подарил сервиз

Президент Владимир Путин в 2017 году поздравил хоккеиста Александра Овечкина со свадьбой и подарил сервиз. Спортсмен в интервью на YouTube-канале Амирана Сардарова признался, что очень волновался в тот день.

Блогер вспомнил, как на свадьбе Овечкину позвонили, а потом вручили подарок от главы государства. Он спросил, что ему преподнесли.

«Это подарили сервиз <…> Очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он позвонил», — сказал спортсмен.

Овечкин признался Сардарову, что теперь для него на первом месте семья. С рождением двух сыновей он почувствовал больше ответственности. Хоккеист призвал ценить время, проведенное с детьми.

Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Овечкин познакомился с дочерью режиссера Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского Анастасией Шубской в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. Она младше хоккеиста на восемь лет. Пара зарегистрировала отношения в 2016 году, но сыграла свадьбу спустя год в Barviha Luxury Village в День любви, семьи и верности.